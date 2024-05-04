بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

تم الإعلان عن سيارة كاديلاك إسكاليد IQ الكهربائية المقرر طرحها في الصيف القادم كجزء من موديل عام 2025 مستوحاة من الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الطراز الحالي الذي يعمل بالوقود البترولي لن يتم الاستغناء عنه، فبدلاً من ذلك، سيتم تحديثه ليتماشى مع نظيره الكهربائي كجزء من تحديث منتصف الدورة المتوقع أيضًا لعام 2025.

وقد رُصِدَ نموذجٌ أولي للسيارة الكهربائية، حيث كان خاليًا تمامًا من معدات التمويه، وقد تم تخصيصه للفئة العالية المتقدمة Escalade-V.

وعلى الرغم من أن النموذج الأولي مخصص للفئة العالية، إلا أن معظم التحديثات التي ظهرت فيه يمكن أن تنتقل أيضًا إلى Escalade العادي.

تتميز التحديثات الرئيسية في التصميم بواجهة أمامية جديدة تعتمد على مصابيح تشبه الشق، وتتضمن مجموعة المصابيح الأمامية الرئيسية ترتيبًا عموديًا.

كما تحتوي الواجهة الأمامية على أسطح بلاستيكية سوداء جديدة تشبه تلك الموجودة في Escalade IQ.

وقد رُصِدَ النموذج الأولي وهو يتميز بعجلات بحجم 24 بوصة ملفوفة بإطارات بريدجستون لجميع المواسم بقياس 285 ملم.

تأتي المقصورة بتحديثات أكثر أهمية، حيث ستتلقى Escalade التي تعمل بالوقود البترولي نفس التقنيات العالية الموجودة في Escalade IQ.

وتشمل هذه الشاشات الرقمية التي تمتد على عرض لوحة القيادة لتكون بمثابة مجموعة عدادات، وشاشة معلومات وترفيه، وشاشة للراكب الأمامي.

وسيتم ضمها بواسطة شاشة أخرى موجودة في المجموعة المركزية لعناصر التحكم في المناخ وإعدادات السيارة الأخرى. وسيتم تشغيل النظام بالكامل بواسطة جوجل، مما يعني عدم دعم Apple CarPlay.

مواصفات كاديلاك إسكاليد الجديدة بالذكاء الاصطناعي

بالنسبة لمحركات السيارة، لم يتم الكشف عن الخطط بعد. حاليًا، يتوفر لدى المشترين للإسكاليد الحالية خياران للاختيار من بينهما: محرك V-8 بسعة 6.2 لتر بقوة 420 حصانًا أو محرك توربوديزل بسعة 3.0 لتر بقوة 277 حصانًا. وتأتي إسكاليد-V بمحرك V8 فائق الشحن بقوة 682 حصانًا.

تتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات بشكل قياسي عبر المجموعة، وتأتي الفئات العادية مع دفع خلفي بشكل قياسي، في حين يحصل Escalade-V على نظام دفع رباعي متوفر بشكل قياسي.

بالنظر إلى عدم وجود معدات التمويه، يُعتقد أن الكشف الرسمي عن السيارة الجديدة سيكون قريبًا.

يبلغ سعر إسكاليد-V الحالية حوالي 150 ألف دولار، ولكن مع كل التحديثات المتوقعة، فإن زيادة السعر ليست بعيدة المنال.

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