تطبيق الثلج الأبرز.. نصائح بالمجان لتخفيف آلام الأسنان

يتشكي الكثير من الأشخاص من آلام الأسنان ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، إليك بعض النصائح لتخفيف آلام الأسنان المؤقتة حتى تتمكن من مراجعة طبيب الأسنان، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

نصائح لتخفيف آلام الأسنان

النصائح لتخفيف آلام الأسنان

تنظيف الفم: قم بتنظيف الأسنان واللثة بلطف باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان مناسب. يجب تجنب فرك الأسنان بقوة والتركيز على المنطقة المؤلمة.

غسل بالماء المالح: قوم بشطف الفم بمحلول ماء مالح فاتر. أضف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب ماء دافئ واستخدمه للشطف بعد تنظيف الأسنان. يمكن للماء المالح أن يساعد في تقليل التورم والتهيج والألم.

استخدام المسكنات الموضعية: يمكن استخدام مسكنات موضعية مثل جل الليدوكائين أو مراهم تخدير الأسنان المتوفرة في الصيدليات. قم بوضع كمية صغيرة على الأسنان المؤلمة واتبع التعليمات الموجودة على العبوة.

تطبيق الثلج: يمكن وضع كيس من الثلج ملفوف في قطعة من القماش على الجانب الخارجي للفك المؤلم لمدة 10-15 دقيقة. قد يساعد الثلج في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب.

تجنب الأطعمة الباردة والساخنة: قد يزيد تناول الأطعمة الباردة والساخنة من الحساسية والألم. حاول تجنب تناول هذه الأطعمة حتى تتمكن من الحصول على المعالجة اللازمة.

الراحة والاسترخاء: حاول الاسترخاء وتجنب الإجهاد الزائد، فالتوتر والقلق يمكن أن يزيد من حساسية الأسنان والألم، قد يكون من المفيد ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل.

مهم جدًا أن تعلم أن هذه النصائح تعتبر إجراءات مؤقتة ولا تحل محل زيارة طبيب الأسنان، إذا استمر الألم أو تفاقمت الحالة، يجب عليك مراجعة طبيب الأسنان لتقييم الحالة وتشخيصها بشكل صحيح وتلقي العلاج المناسب.