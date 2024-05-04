بمشاركة مصرية.. انطلاق معرض الجزائر الدولي يونيو المقبل

ينطلق معرض الجزائر الدولي، في نسخته الـ55 في الفترة من 24 إلى 29 يونيو المقبل، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وذلك بمشاركة مصر ممثلة في مختلف الشركات والمؤسسات في العديد من القطاعات الاقتصادية.



وأفادت الشركة الجزائرية للمعارض والمنظمة للحدث، في بيان اليوم /الجمعة/، بأن نسخة هذا العام تشهد مشاركة دولية واسعة، من الدول التي كانت لها مشاركات منتظمة في النسخات الأخيرة مثل مصر، والهند، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والكاميرون، تونس، والبرتغال، ممن نالوا صفة ضيف الشرف من قبل، إضافة إلى عودة كل من كندا وجمهورية التشيك للمشاركة بعد غيابهما عن الحدث.



وأضافت أن عدد المؤسسات المسجلة عبر المنصة الرقمية يقدر حتى الآن بحوالي 300 عارض يمثلون قطاعات متنوعة، يمثلون عدة قطاعات على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات الكهربائية و الكهرو منزلية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات المصنعة، قطاع الخدمات، والبناء ومواد البناء والصناعات التقليدية، وستكون تركيا ضيف شرف المعرض هذا العام.



وأضاف البيان أن المعرض يصنف ضمن أهم المواعيد الدولية المنظمة، ويمس مختلف القطاعات الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والمهني عن طريق تهيئة بيئة تشجع على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر.



ومن المقرر أن تشارك الجزائر في هذه النسخة ممثلة في عدد من العارضين من القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والصناعات الغذائية والخدمات، بهدف تطوير الاستثمار والتعريف بقدرات الإنتاج الوطنية