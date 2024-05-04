عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة مصرية.. انطلاق معرض الجزائر الدولي يونيو المقبل

معرض الجزائر الدولي
معرض الجزائر الدولي

ينطلق معرض الجزائر الدولي، في نسخته الـ55 في الفترة من 24 إلى 29 يونيو المقبل، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، وذلك بمشاركة مصر ممثلة في مختلف الشركات والمؤسسات في العديد من القطاعات الاقتصادية.


وأفادت الشركة الجزائرية للمعارض والمنظمة للحدث، في بيان اليوم /الجمعة/، بأن نسخة هذا العام تشهد مشاركة دولية واسعة، من الدول التي كانت لها مشاركات منتظمة في النسخات الأخيرة مثل مصر، والهند، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والكاميرون، تونس، والبرتغال، ممن نالوا صفة ضيف الشرف من قبل، إضافة إلى عودة كل من كندا وجمهورية التشيك للمشاركة بعد غيابهما عن الحدث.


وأضافت أن عدد المؤسسات المسجلة عبر المنصة الرقمية يقدر حتى الآن بحوالي 300 عارض يمثلون قطاعات متنوعة، يمثلون عدة قطاعات على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات الكهربائية و الكهرو منزلية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات المصنعة، قطاع الخدمات، والبناء ومواد البناء والصناعات التقليدية، وستكون تركيا ضيف شرف المعرض هذا العام.


وأضاف البيان أن المعرض يصنف ضمن أهم المواعيد الدولية المنظمة، ويمس مختلف القطاعات الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والمهني عن طريق تهيئة بيئة تشجع على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر.


ومن المقرر أن تشارك الجزائر في هذه النسخة ممثلة في عدد من العارضين من القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والصناعات الغذائية والخدمات، بهدف تطوير الاستثمار والتعريف بقدرات الإنتاج الوطنية

الجزائر التشيك كندا مصر معرض الجزائر الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية: مستعدون لإعادة النظر في المقترحات الجادة بشأن التسوية مع أوكرانيا

سلوى عثمان : سعيدة بتكريمي من وزارة التضامن عن مسلسل حق عرب

مفاجأة غير سارة للمتلاعبين فى أسعار الذهب

تطبيق الثلج الأبرز.. نصائح بالمجان لتخفيف آلام الأسنان

بمشاركة مصرية.. انطلاق معرض الجزائر الدولي يونيو المقبل

دراسة أمريكية تشير إلى دور حمضين أمينيين في ارتفاع ضغط الدم الرئوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء عرض مسلسل " الإ الطلاق " لـ دينا الشربيني وإياد نصار|صور

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه

غضب أمريكي بعد زيارة إيلون ماسك للصين خلال معرض بكين للسيارات..ما السبب؟

فيديو

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ