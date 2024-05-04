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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

أكدت الفنانة الشابة ياسمينا العبد أنها متحمسة لعرض الموسم الثاني من مسلسها “ البحث عن علا ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبري . 

وقالت ياسمينا العبد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : العمل أفترب عرضه  ، فقد إنتهينا من تصويره منذ فترة ، وشخصيتي فى الاحداث ستظل كما هي “ فرفوشة ” ولكنها ستسخدم علقها فى هذا الموسم بشكل أكبر . 

وتستكمل ياسمينا العبد : متحمسة لعرض الموسم الثاني من مسلسل “ البحث عن علا ” ، خاصة وان هذا الموسم إنضم الينا كل من ظافر العابدين وطارق الابياري .

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المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

 تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد. المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتوّلت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.

البحث عن علا الفنانة هند صبري هند صبري مسلسل “ البحث عن علا ياسمينا العبد نتفليكس

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