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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

دراسة أمريكية تشير إلى دور حمضين أمينيين في ارتفاع ضغط الدم الرئوي

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

أفاد فريق من العلماء في جامعة "بتسبرج" الأمريكي بأن تعرض الأوعية الدموية في الرئتين للتصلب؛ قد يدفع الإنسان نحو الإصابة بمشاكل صحية خطيرة؛ بما في ذلك أمراض الرئة المزمنة وفشل القلب.


وتوصلت دراسة - أجراها باحثون بقيادة البروفيسور ستيفن تشان، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة "بتسبرج" الأمريكية - إلى أن الخلايا المتواجدة داخل هذه الأوعية الدموية لديها ارتفاع بصورة غير طبيعية في اثنين من الأحماض الأمينية "الجلوتامين" و"السيرين"، حيث يعملان على إحداث تغيرات غير طبيعية كبيرة فى عمل هذه الخلايا.


وعادة ما تكون هذه الأحماض الأمينية عبارة عن عناصر غذائية؛ تشكل اللبنات الأساسية للبروتينات الضرورية لوظائف الجسم المختلفة، مع ذلك، في حالة ارتفاع ضغط الدم الرئوي؛ يؤدي امتصاص الجلوتامين والسيرين إلى إنتاج الخلايا لكميات زائدة من حمضين أمينيين آخرين هما "البرولين" و"الجليسين".


ويؤدي تراكم هذه الأحماض - أيضا - بصورة مبالغ فيها، في الرئين إلى تصلب الأوعية الدموية؛ وهي مشكلة رئيسية؛ تسهم في ارتفاع ضغط الدم الرئوي.


ووصلت الدارسة إلى أن العلاجات المساهمة في الحد من ارتفاع مستويات الحمضين الأمينيين "الجلوتامين" و"السيرين"؛ يمكن أن يقلل بشكل كبير من تصلب الأوعية الدموية في الرئتين.
وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، أشارت الدراسة إلى أن التغييرات الغذائية؛ يمكن أن تعزز فعالية العلاجات الحالية.

ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الخبيث أمراض الرئة امراض القلب

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