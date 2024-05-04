تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 3 أمتار فوق سطح البحر، وناشدت المواطنة بعدم ممارسة السباحة منعًا لوقوع حوادث الغرق وللحفاظ على أرواح الجميع.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء عن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاث أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج متر ونصف المتر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 31 18

بنهــــا 30 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 29 17

كفر الشيخ 30 16

المنصورة 30 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 26 18

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 18

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 18

نخل 30 14

كاترين 27 13

الطور 31 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 25 16

العلمين 25 16

مطروح 24 15

السلوم 25 16

سيوة 30 19

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 35 25

الشلاتين 35 22

حلايب 32 23

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 23

الفيوم 33 20

بني سويف 33 20

المنيا 34 19

أسيوط 34 20

سوهاج 36 22

قنا 38 25

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 37 22

أبوسمبل 40 25