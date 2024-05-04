عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

صدى البلد

 حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 3 أمتار فوق سطح البحر، وناشدت المواطنة بعدم ممارسة السباحة منعًا لوقوع حوادث الغرق وللحفاظ على أرواح الجميع.

txt

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق واضطراب الملاحة في البحر المتوسط

txt

حَرَّ وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة  

txt

منخفض جوي ورياح .. الأرصاد الإماراتية تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

txt

الأرصاد تحذر المسافرين من طقس الأيام المقبلة.. فيديو

txt

أمطار رعدية وسيول..الأرصاد السعودية تحذر هذه المناطق من طقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء عن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاث أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج متر ونصف المتر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 18
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 31 18
بنهــــا 30 17
دمنهور 30 17
وادى النطرون 29 17
كفر الشيخ 30 16
المنصورة 30 16
الزقازيق 30 17
شبين الكوم 31 17
طنطا 30 17
دمياط 26 18
بورسعيد 26 18
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 18
العريش 29 18
رفح 28 17
رأس سدر 32 18
نخل 30 14
كاترين 27 13
الطور 31 23
طابا 30 22
شرم الشيخ 34 23
الإسكندرية 25 16
العلمين 25 16
مطروح 24 15
السلوم 25 16
سيوة 30 19
رأس غارب 32 23
الغردقة 34 23
سفاجا 34 24
مرسى علم 35 25
الشلاتين 35 22
حلايب 32 23
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 31 23
الفيوم 33 20
بني سويف 33 20
المنيا 34 19
أسيوط 34 20
سوهاج 36 22
قنا 38 25
الأقصر 38 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 37 22
أبوسمبل 40 25

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة السباحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة هامة لجمهور الأهلي

فى ذكري ميلاد زينات صدقي .. تزوجت مرتين والسادات أنقذها بقرار جمهوري

ترشيحاتنا

ميليشيا الحوثي تعلن بدء مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

خليك ناصح ووفر.. 4 نصائح للتسوق عبر الإنترنت دون إنفاق الكثير من المال

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

أحمد شكري: ندمت على مغادرتي للأهلي.. ودياموند سيتواجد في الممتاز خلال موسمين

فى 3 مولات .. منافذ جديدة لاستخراج جوازات السفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه

غضب أمريكي بعد زيارة إيلون ماسك للصين خلال معرض بكين للسيارات..ما السبب؟

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

فيديو

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ