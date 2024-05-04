الموج 3 أمتار.. استمرار التحذيرات من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط| الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 50 إلى 60 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى ما بين متران إلى ثلاث أمتار.

ويكون حالة الطقس اليوم، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويبقى الطقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة