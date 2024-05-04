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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدء عرض مسلسل " الإ الطلاق " لـ دينا الشربيني وإياد نصار|صور

دينا الشربيني
دينا الشربيني

طرح أحدي المنصات مسلسل “ الإ الطلاق ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار ، خلال الساعات الماضية . 

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحهما كاملين ، وتدور احداث العمل فى إطار من التشويق والاثارة ، حول زوجين يتعرضان الى حادث يقلب حياتهما راسًا على عقب .

مسلسل الا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي ألو ضيف وصفاء الطوخي .

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وكان أخر أعمال دينا الشربيني هو مسلسل كامل العدد + 1 ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .


يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني خالد الحلفاوي الفنان إياد نصار الفنانة دينا الشربيني الإ الطلاق

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بدء عرض مسلسل " الإ الطلاق " لـ دينا الشربيني وإياد نصار|صور

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