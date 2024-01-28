تذاكر قطارات السكة الحديد| تخفيضات تصل 100% لهذه الفئات.. تفاصيل لا تفوتك

حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة وانجازات كبيرة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.

تخفيضات تصل لـ100%

وحققت الدولة إنجازات ملموسة في منظومة السكك الحديدية، خلال الـ10 سنوات الماضية، سواء بإضافة نوعيات جديدة من القطارات أو العربات أو حتى تطوير نظم الإشارات والمزلقانات.

قدمت وزارة النقل والمواصلات ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيضات مالية كبيرة على بعض تذاكر قطارات السكة الحديد العاملة على كافة الخطوط بين الوجهين القبلي والبحري، وتصل التخفيضات إلى 100% لبعض الفئات.

وأوضحت هيئة السكة الحديد من خلال منشور لها، أن التخفيضات جاءت كالآتي:

أولا: فئة مرضى السرطان: تخفيض 100% على قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر.

ثانيا: فئة كبار السن (أكبر من 70 سنة): تخفيض 100% على قطارات تحيا مصر.

ثالثا: فئة العسكريين: تخفيض 100 على قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية، و50% على القطارات المكيفة مع إثبات شخصية.

رابعا: فئة ضباط الجيش والشرطة: تخفيض 50% على القطارات المكيفة والتهوية وتحيا مصر.

خامسا: فئة ذوي الهمم والموافق له: تخفيض 50% على كافة القطارات.

سادسا: فئة مصابي العمليات الحربية وأسرهم والصحفيين والأطفال من 4 - 10 سنوات: تخفيض 50% على قطارات تحيا مصر وفي حالة السفر بالقطارات المكيفة يتم إضافة فرق التكييف كاملًا.

سابعا: فئة كبار السن (أصحاب المعاشات): تخفيض 50% على القطارات المكيفة وتحيا مصر بموجب استمارة معتمدة من التأمينات.

ثامنا: فئة محارب قديم والمرافق إن وجد: تخفيض 75% على القطارات المكيفة والتهوية الديناميكية وتحيا مصر.

وقد اتاحت السكة الحديد، عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات، لتسهيل الخدمة على الركاب، والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وتوفر الهيئة عدة طرق للحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وهى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات .

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية .

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية .

وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم ، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية .

طفرة في قطاع النقل

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن شبكة الطرق والنقل قادرة على استيعاب ما تم إنجازه مؤخراً من بنية تحتية، وتتطلب شبكة الطرق وضع المزيد من الآليات، لافتا إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى.

وأضاف الشافعي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، كما أن الدولة تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.

وتابع: العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.