مقتل قائد قوات الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بإستشهاد العميد حاجي زاده قائد قوات الجو فضاء للحرس الثوري في العدوان الصهيوني على إيران.



وذكرت الوكالة الإيرانية أن الإستشهاد جاء نتيجة العدوان والجريمة الوحشية والإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني اليوم الجمعة، في هجوم على أحد مراكز الحرس الثوري في إيران.

وقالت الوكالة: استشهد اللواء أمير علي حاجي زاده، القائد الشجاع والمشهور لقوات الجو فضاء للحرس الثوري ، ومجموعة من المقاتلين الشجعان والمخلصين من هذه القوات.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أصدرت بياناً عقب العدوان الإسرائيلي على بعض مناطق إيران قالت فيه ان الاعتداء العدواني والمغامر الذي شنه الكيان الصهيوني فجر يوم الجمعة (13 يونيو) على أجزاء من البلاد، واستهدافه مناطق مدنية وعسكرية، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ، بمن فيهم نساء وأطفال، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

وفي هذا السياق، أدان مركز العلاقات التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بشدة هذا العدوان السافر من العدو الصهيوني الخبيث، والذي يتعارض مع جميع القوانين والمعايير الدولية.

كما أكد المركز، أن رد الجنود في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على من أمر وخطط ونفذ ودعم هذا العمل الجبان، سيكون صارمًا ومزلزلًا وباعثاً على الندم.

من جانبه، قال التليفزيون الإيراني أن 50 مدنيا أصيبوا في العدوان الإسرائيلي علي البلاد، بينهم 35 طفلا وامرأة في الهجوم الإسرائيلي على منطقة نوبنياد شمالي طهران.