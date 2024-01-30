كان لازم يكون فيلما موسيقيا وليس اجتماعيا.. طارق الشناوي يناقش فيلم مقسوم

علق الناقد السينمائي طارق الشناوي على فيلم " مقسوم " أنه فيلم نسائي ليس فقط على مستوى الأبطال وحتى المخرجة والدراما نسائيه.

وأضاف الشناوي في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور أن فيلم "مقسوم" هو أول فيلم روائي طويل للمخرجة كوثر يونس وهو فيلم خفيف الظل ولكن يعيبه عدم ضبط الإيقاع وكان يجب أن يكون فيلم موسيقي وليس اجتماعي مشيرًا أنفكرة الفيلم جيدة.

وطرح الشناوي سر مع الفنانة ليلى علوي وأنه كان يحجز لها مكان بجانبه أربع سنوات أثناء دراسته في معهد السينما ليكتشف أنها حولت إلى كلية التجارة.