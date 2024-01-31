برلماني: الاستراتيجية الأفريقية للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة للحد من مخاطر التكنولوجيا

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية خطوات مصر لوضع الاستراتيجية الأفريقية القارية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي والفني يعد قاطرة المُستقبل، فضلًا عن أهمية الذكاء الاصطناعي والدور الذي يلعبه حاليًا في مختلف المجالات وسط توقعات بالتوسع في استخدامه بشكل كبير.

وثمن توفيق، في تصريحات له اليوم، قيام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بتنظيم مؤتمر لإطلاق ميثاق الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، مشيرًا إلى أهمية إعداد ذلك الميثاق الأخلاقي في هذا الوقت، لضمان الاستخدام المناسب للذكاء الاصطناعي، نظرا لأن ذلك الذكاء الاصطناعي للأسف الشديد مثلما له إيجابيات عديدة إلا أن له سلبيات أكثر حال استخدامه بدون ضوابط أخلاقية وقانونية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الميثاق الأخلاقي المقترح لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر؛ سيكون متماشيا مع توصيات اليونسكو والمعايير الأخلاقية الدولية، وذلك من خلال تشجيع مُناقشة القضايا الأخلاقية، والقانونية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين العديد من الجهات المعنية، وواضعي السياسات داخل جمهورية مصر العربية، لتحديد التحديات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكيفية إدارتها، فضلًا عن تحديد المشكلات والمخاطر الأخلاقية المُتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته في مصر.