الجيش الأوكراني يعلن تدمير زورق روسي قيمته 70 مليون دولار

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، الخميس، أنه دمر زورق صواريخ روسيا تابعا لأسطول البحر الأسود قيمته تصل إلى 70 مليون دولار.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن جنود الوحدة الخاصة للمجموعة 13 التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية دمرت زورق الصواريخ إيفانوفيتس التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وكان القارب راسيا على طريق بحيرة دونوزلاف في شبه جزيرة القرم، ونتيجة لسلسلة من الضربات المباشرة التي لحقت بدن السفينة الحربية الروسية، تعرضت لأضرار جسيمة وتدحرجت وغرقت.

وتقدر قيمة السفينة التي خسرتها روسيا بحوالي 60-70 مليون دولار.