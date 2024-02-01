عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات استثمارية بقيمة 70 مليون جنية بمراكز شباب قليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد  الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عدد من المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب قليوب بنظام حق الانتفاع bot برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  


وشملت المتابعة انشاء حمام سباحة صنافير بقيمة انشائية تصل إلى 6,553,450 جنية لمدة 10 سنوات بقيمة ايجارية شهرية 8300 جنية بزيادة سنوية 7% والذي بلغت نسبة تنفيذه 20 % ،  وملعب مركز شباب صنافير بقيمة انشائية 4,307,700 جنية لمدة 6سنوات بقيمة ايجارية 7200 جنية شهريا بزيادة سنوية 7%، وبلغت نسبة التنفيذ للملعب 100% . 


كما شملت المتابعة انشاء حمام سباحة نصف اوليمبي  بمركز شباب قلما  بقيمة انشائية تصل 4 مليون جنية لمدة 12 سنة وبلغت نسبة التنفيذ 60 % ، وحمام سباحة ترفيهي بمركز شباب قليوب بقيمة انشائية 5,570,050 جنية وقيمة ايجارية شهرية 15,200 جنية لمدة 10 سنوات بنسبة تنفيذ 100% . 
وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية  أهمية نظام الاستثمار بحق الانتفاع bot بمراكز الشباب واستغلال الاماكن الغير مستغلة مما يساهم في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة من خلال انشاء حمامات السباحة والملاعب وكذلك التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية للمترددين على مرتكز الشباب في إطار تحول الدولة نحو الرقمنة وارثاء قواعد التطوير التكنولوجي وتقديم خدمات مجتمعية أفضل وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

قليوب المشروعات الاستثمارية الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

ورطة قضائية فى الزمالك.. جريمة جنائية سببها المندوه الحسيني

موضوعات متعلقة

وكيل رياضة القليوبية يشهد ورشة عمل حول الاتصال والتواصل المجتمعي للجوالة

محافظ القليوبية يشهد اصطفاف معدات الموجة 22 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

بالأسماء.. تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها

أوقاف القليوبية تطلق الندوة الشهرية الكبرى عن المودة والرحمة

إحالة 7 عاملين في مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

استخراج "بلف عجلة" من القصبة الهوائية لطفل بمستشفى بنها الجامعي ..صور

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات المخالفة بطوخ

بسبب الطقس السيء.. سيارات شفط مياه الأمطار تنتشر بشوارع القليوبية |صور

ترشيحاتنا

طارق الشناوي يرشح عددا من نجمات السينما المصرية لتصدر أفيشات الأفلام

مصر للطيران تتعاقد مع Hainan الصينية لخدمة رحلاتها بمطار القاهرة

لهذ السبب.. مفوض الأونروا يعلن وقف عمليات المنظمة نهاية فبراير في غزة

أول تعليق من زيلينسكي بشأن منح الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لأوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط 68 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

إصابة 12 شخصاً بينهم سودانيين في حادث بمصر الجديدة.. تفاصيل وصور|خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

فيديو

عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ