مشروعات استثمارية بقيمة 70 مليون جنية بمراكز شباب قليوب

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عدد من المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب قليوب بنظام حق الانتفاع bot برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وشملت المتابعة انشاء حمام سباحة صنافير بقيمة انشائية تصل إلى 6,553,450 جنية لمدة 10 سنوات بقيمة ايجارية شهرية 8300 جنية بزيادة سنوية 7% والذي بلغت نسبة تنفيذه 20 % ، وملعب مركز شباب صنافير بقيمة انشائية 4,307,700 جنية لمدة 6سنوات بقيمة ايجارية 7200 جنية شهريا بزيادة سنوية 7%، وبلغت نسبة التنفيذ للملعب 100% .



كما شملت المتابعة انشاء حمام سباحة نصف اوليمبي بمركز شباب قلما بقيمة انشائية تصل 4 مليون جنية لمدة 12 سنة وبلغت نسبة التنفيذ 60 % ، وحمام سباحة ترفيهي بمركز شباب قليوب بقيمة انشائية 5,570,050 جنية وقيمة ايجارية شهرية 15,200 جنية لمدة 10 سنوات بنسبة تنفيذ 100% .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أهمية نظام الاستثمار بحق الانتفاع bot بمراكز الشباب واستغلال الاماكن الغير مستغلة مما يساهم في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة من خلال انشاء حمامات السباحة والملاعب وكذلك التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية للمترددين على مرتكز الشباب في إطار تحول الدولة نحو الرقمنة وارثاء قواعد التطوير التكنولوجي وتقديم خدمات مجتمعية أفضل وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.