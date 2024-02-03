طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

كشفت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي عن طريقة عمل كيكة الموز المقلوب، وهي من الحلويات غير التقليدية واللذيذة.



مقادير كيكة الموز المقلوب

الموز:

ربع كوب زبدة

نصف كوب سكر بني فاتح

2 ملعقة كبيرة كريمة سائلة

3 حبة كبيرة موز



الكيك:

1 3/4 كوب دقيق

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة قرفة

نصف كوب زبدة، لينة

نصف كوب سكربني فاتح

نصف كوب سكر

2 حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

3/4 كوب حليب

ربع كوب زبادي/ روب

نصف كوب جوز مجروش

طريقة تحضير كيكة الموز المقلوب

1.سخني الفرن ١٨٠. احضري قالب مربع ٩ بوصة. إمسحي قاع وجوانب القالب بطبقة وفيرة من الزبدة. اتركيه جانبا

2.الموز: في كسرولة ضعي الزبدة، السكروالكريمة، قلبي ليختلط. دعيه يغلي بهدوء لمدة دقيقة ثم صبي الخليط في القالب.

3.اقطعي الموز بالطول الى انصاف ثم رتبيه بجانب بعضه في القالب. اتركيه جانبا.

4.انخلي الدقيق. البيكنج باودر والملح والقرفة. اتركيه جانبا.

5.في وعاء الخلاط ضعي الزبدة، السكر البني والسكر، باستعمال المضرب الشبكي الكهربائي اخفقي ليصبح الخليط خفيف القوام

6.اضيفي بيضة واخفقي لتختلط مع بقية المكونات ثم اضيفي البيضة الثانية والفانيليا واخفقي.

7.اضيفي الدقيق، اضيفي الحليب، واخفقي ليختلط جيدا

8.اضيفي الزبادي والجوز واخفقي

9.صبي الخليط فوق الموز

10.اخبزي الكيك ٣٠- ٣٥ دقيقة ليصبح ذهبي اللون، تأكدي من نضج الكيك.

11.اخرجي القالب من الفرن، ثم مباشرة اقلبيه على طبق التقديم.

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