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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

كيك الحليب تيراميسو
كيك الحليب تيراميسو

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو.

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مقادير كيك الحليب تيراميسو

الكيك:
 كوب ونصف دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1 رشة ملح
3 حبة كبيرة بيض
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
نصف كوب زيت ذرة
نصف كوب حليب


للتشريب:
نصف كوب حليب، ساخن
2 ملعقة كبيرة قهوة جاهزة
1 عبوة
٤٠٠ ج حليب محلى


الكريمة:
نصف كوب قشطة
4 مكعبات جبن كريمي بدرجة الحرارة العادية
3 ظرف، عبوة
وزن ٤٠جم بودرة الكريمة الجاهزة
نصف  كوب حليب ، بارد
للتزيين: كاكاو، شوكولاتة مبروشة، فراولة

طريقة تحضير كيك الحليب تيراميسو


1.ثبتي الرف الشبكي الأوسط، سخني الفرن ١٨٠. احضري طبق فرن شفاف متوسط الحجم. ادهني الطبق بالزيت، اتركيه جانبا.

2.على قطعة من الورق انخلي الدقيق، البيكنج باودر و الملح، اتركيه جانبا.

3.في ابريق الخلاط ضعي البيض، السكر ، الفانيليا، الزيت والحليب وشغلي لمدة ٢ دقيقة ليصبح الخليط ناعم وفاتح اللون.

4.اضيفي خليط الدقيق وشغلي لمدة دقيقة.

5.صبي الخليط في الطبق واخبزي لمدة٢٥ دقيقة او ليصبح ذهبي اللون. أخرجي الكيك من الفرن ثم باستعمال عود أعملي بعض الثقوب في الكيك. احتفظي به ساخنا للتشريب.

6.للتشريب: في كوب ضعي الحليب الساخن، القهوة، قلبي ليذوب ثم اضيفي الحليب المحلى، قلبي ليختلط ثم وزعيه على الكيك، اتركيه ليتشرب ويبرد تماما.

7.الكريمة: في وعاء ضعي القشطة والجبن، باستعمال مضرب الشبك الكهربائي اليدوي اخفقي ليصبح الخليط ناعما، اتركيه جانبا.

8.في وعاء ضعي الكريمة والحليب، أخفقي ليصبح الخليط هش ثم اضيفي له خليط الجبن واخفقي ليتجانس.

9.وزعي الكريمة على الكيك. ضعيه في البراد لعدة ساعات أو طوال الليل.

10.انثري بودرة الكاكاو على الكيك، انثري الشوكولاتة المبروشة، ضعي الفراولة. 

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