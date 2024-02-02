طريقة عمل فيليه السمك المقرمش بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، طريقة عمل فيليه السمك المقرمش، فيما يلي….





مقادير فيليه السمك المقرمش

6 قطع فيليه سمك هامور

التتبيلة:

6 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة بهارات كاري

1 ملعقة كبيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة ملح الليمون

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

1 كوب ماء



خليط التغطية:

نصف كوب دقيق

نصف كوب نشا

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

للتقديم: ملح، شطة، كمون

للقلي: زيت ذرة



طريقة تحضير فيليه السمك المقرمش



1.التتبيلة: في وعاء ضعي الثوم، الكمون، الكاري، الكزبرة، البابريكا، الكركم، الشطة، الفلفل، الملح، ملح الليمون، الخل، عصير الليمون، الماء.

2.ضعي السمك في التتبيلة، اتركيه ٣٠ دقيقة او عدة ساعات.

3.اخرجي السمك من التتبيلة، إحتفظي بما تبقى من التتبيلة.

4.ضعي التتبيلة في وعاء واسع واضيفي لها حوالي نصف كوب من الماء.

5.خليط التغطية: في طبق ضعي الدقيق، النشا، الملح والفلفل، قلبي ليختلط.

6.ضعي السمك في خليط التغطية، قلبيه على كل الجوانب ليتغطى بطبقة خفيفة من الدقيق. أتركيه جانبا ليصبح رطبا ويتشرب بالدقيق.

7.اعيدي تغطية السمك بطبقة من الدقيق ليتغطى جيدا.

8.في مقلاة واسعة سخني الزيت .

9.خذي قطعة من السمك ثم مباشرة ضعيها في خليط التتبيلة السائل وقلبيها على الجانبين بسرعة ليتشرب الدقيق بخليط التتبيلة

10.مباشرة ضعيها في الزيت، لا تحركي السمك، انتظري ليصبح ذهبي القاع ثم اقلبيه على الجانب الآخر وأتركيه ليصبح ذهبي القاع.

11.أخرجي السمك وضعيه على ورق نشاف، انثري عليه الكمون، الشطة والملح.

