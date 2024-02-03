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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

طاجن المكرونة
طاجن المكرونة

طاجن المكرونة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بدلا من شرائها من المحلات.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل طاجن المكرونة.

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مقادير طاجن المكرونة 

١ ملعقة كبيرة كمون
١ ملعقة كبيرة كزبرة
١ ملعقة كبيرة ملح
١ ملعقة صغيرة بابريكا
٢ ملعقة صغيرة قرفة
١ ملعقة صغيرة هيل
١ ملعقة صغيرة فلفل اسود
١ ملعقة صغيرة كركم
١ ملعقة صغيرة شطة
١ ملعقة صغيرة اوريجانو
نصف كوب زيت ذرة او سمن
٤ حبة كبيرة بصل مفروم
٣ قرن فلفل اخضر مفروم
٣ قرن فلفل احمر مفروم
٦ فص ثوم مهروس
الصلصة:
٤ حبة كبيرة طماطم معصور
٣ ملعقة كبيرة معجون طماطم
اللحم:
٥٠٠ جرام لحم مفروم
١ باكيت مكرونة اصابع
١ كوب جبن موزاريللا مبروش

 


طريقة تحضير طاجن المكرونة

1. أحضري طاجن فخاري او طبق فرن متوسط الحجم. سخني الفرن ١٨٠.
2. في طبق ضعي كل البهارات، اتركيها جانبا.
3. في قدر سخني الزيت واضيفي البصل، الثوم، الفلفل الأحمر والأخضر قلبي ليذبل البصل ويصبح لونه ذهبي فاتح. خذي نصف كمية البصل واتركيه جانبا.
4. الصلصة : إلى بقية البصل في القدر، اضيفي الطماطم، معجون الطماطم ونصف كمية البهارات، خففي النار واتركي الصلصة تتسبك. أتركيه جانبا.
5. اللحم: ضعي بقية البصل في قدر أخر، اضيفي اللحم وبقية كمية البهارات وقلبي لبضع دقائق ليجف اللحم تماما. أتركيه جانبا.
6. في قدر سخني الماء، اضيفي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت، ضعي المكرونة واسلقيها لبضع دقائق لتنضج. أتركيها جانبا.
7. خذي ربع كوب من الصلصة واضيفيها الى اللحم وقلبي ليختلط ويصبح اللحم لينا.
8. ضعي اللحم في الطاجن بحيث يكون بارتفاع ٢ سم تقريبا واضغطي عليه بالملعقة ليتماسك جيدا.
9. اضيفي الصلصة والجبن الى المكرونة ، قلبي لتختلط ثم ضعيها فوق اللحم، واضغطي عليها جيدا. غطي الطاجن بورق زبدة ثم بورق المنيوم.
10. ضعي الطاجن في الفرن ٣٠ دقيقة ليتسبك ثم اقلبيه على طبق التقديم.
 

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