دورة جديدة تنفذ لأول مرة بمركز سقارة عن المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الـ26 من دورات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي “المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات” بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ويستفيد منها 28 متدرباً.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدورة تأتى في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار، لا سيما في المناطق الصناعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وأهم المزايا والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والمزايا والإعفاءات لمشروعات المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية وأهم مميزات الاستثمار بها، وإجراءات إقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية في تلك المناطق، والتراخيص الصناعية (رخصة البناء، ورخصة التشغيل، والسجل الصناعي) والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، وإدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، والاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.