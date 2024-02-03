عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة جديدة تنفذ لأول مرة بمركز سقارة عن المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الـ26 من دورات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي “المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات” بالتعاون مع  أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ويستفيد منها 28 متدرباً.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدورة تأتى في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار، لا سيما في المناطق الصناعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وأهم المزايا والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والمزايا والإعفاءات لمشروعات المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية وأهم مميزات الاستثمار بها، وإجراءات إقامة المناطق الاستثمارية والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية في تلك المناطق، والتراخيص الصناعية (رخصة البناء، ورخصة التشغيل، والسجل الصناعي) والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، وإدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، والاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.

 

دورات تدريبية المحافظات مركز سقارة هشام امنة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: نتطلع لزيادة الاستفادة من الخبرات الألمانية في المخلفات الصلبة

ترشيحاتنا

رئيس النواب الأمريكي ينتقد الرد البطيء لإدارة بايدن على هجوم الأردن

الحرب ستبدأ في لحظة.. مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس عبر الفضاء

السعر الجديد لـ BMW X4 موديل 2024 في مصر

تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع الأهلي

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة القتلى العاملين بالمجال الإنساني في إثيوبيا

لازم التسعيرة تتكتب.. حكم مهم من الدستورية ينظم الإيجارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ