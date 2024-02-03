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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقق حلمه.. وكيل عبد الله السعيد يثير الجدل بعد انضمام اللاعب للزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تصريحات وكيل اللاعب عبد الله السعيد بعد الانضمام لنادي الزمالك.

وكتب: "وكيل أعمال عبدالله السعيد: حلم من أحلام عبدالله السعيد قد تحقق بالتواجد بالزمالك".

وأعلن نادي الزمالك رسمياً ضم اللاعب عبد الله السعيد قادماً من بيراميدز. وشاركت الصفحة الرسمية فيديو الإعلان عن الصفقة وارتداء اللاعب الرقم ١٩.

وانضم عبد الله السعيد لصفوف الزمالك في صفقة تاريخية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لاقت إعجابًا وإشادة واسعة من جانب جماهير القلعة البيضاء.

انتهت القصة رسمياً.. وأصبح عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز لاعباً فى صفوف نادى الزمالك بداية من شهر يناير الحالي، حيث أنهى اللاعب كل شيء مع نادى بيراميدز، ووصل الى مقر الزمالك وقام بالتوقيع على عقود الانضمام الى نادى الزمالك.

الزمالك القلعة البيضاء اللاعب عبد الله السعيد الميركاتو الشتوى نادي الزمالك نادي بيراميدز

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