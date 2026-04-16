زيلينسكي بعد هجمات روسية جديدة على أوكرانيا: موسكو لا تستحق أي رفع للعقوبات

أعلن زيلينسكي بعد هجمات روسية جديدة على أوكرانيا، أن موسكو لا تستحق أي رفع للعقوبات، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن إيطاليا أبدت اهتمامًا بتجربة أوكرانيا في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيرة.

وأضاف زيلينسكي- خلال مؤتمر صحفي عقد في روما-: "لقد طورت أوكرانيا نموذجًا خاصًا للاتفاقيات الأمنية، نسميه (اتفاق الطائرات المسيرة)؛ وهو يشمل خبرتنا العسكرية وقدراتنا الدفاعية في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ وأنظمة الحرب الإلكترونية وتبادل البيانات وما إلى ذلك، ونقترح دمج كل ذلك مع قدرات شركائنا لتعزيز قدراتنا المتبادلة". وفق وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وأكد أن فرقًا من أوكرانيا وإيطاليا ستعمل على وضع تفاصيل اتفاقية الطائرات المسيّرة بين البلدين.