لأول مرة.. دورة جديدة بمركز سقارة عن المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم، الاحد، خلال الأسبوع الـ26 من الخطة التدريبية للمحليات ، دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار و هيئة التنمية الصناعية ،ويستفيد منها 28 متدرباً .

وأكد أن الدورة تأتى في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية،تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات والية العمل بها، و دور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم،واهم المزايا والاعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية،والمزايا والاعفاءات لمشروعات المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية ، والمناطق التكنولوجية واهم مميزات الاستثمار بها،و إجراءات إقامة المناطق الاستثمارية، والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية لتلك المناطق ،والتراخيص الصناعية (رخصة البناء، رخصة التشغيل، السجل الصناعي) والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، إدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية،و الاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.