التنمية المحلية تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية الاحتياجات الضرورية لمواطني الغربية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حيث أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص المحافظة على رفع كفاءة الشوارع لإحداث السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال متابعته أعمال تطوير وتوسعة ميدان كيتشنر بحي ثان طنطا استجابة لشكاوى المواطنين بشأن الازدحام المروري والحوادث المتكررة بالميدان.

وتضمنت الأعمال توسعة الميدان وإزالة المعوقات التي تعيق الحركة المرورية بدءا من تقاطع شارع سعيد مع شارع حسن رضوان، تمهيدا للتطوير وانسيابية حركة المرور حفاظا على حياة المواطنين.

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