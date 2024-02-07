نتائج مقبولة.. إنتاج أول نسيج دماغي بشري ثلاثي الأبعاد لعلاج الزهايمر والسرطان

كشف الدكتور حمدي النبوي، استشاري أمراض المخ والأعصاب، تفاصيل عن إنتاج أول نسيج دماغي بشري ثلاثي الأبعاد لعلاج الزهايمر والسرطان، قائلا إن هناك أمراضا معينة الطب عاجز عن العثور على الشفاء الكامل لها، مثل الزهايمر والسرطان أو تلف مزمن وغيرها.

وأضاف الدكتور حمدي النبوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن كل هذا جعل العلماء فى البدء يستخدمون الخلايا الجزعية والبدء فى عمل نسيج بشري.

وأوضح أنه هذا الأمر سيتم عن طريق تقنية ثلاثية الأبعاد ويتم زراعة بعض الخلايا فى الأماكن التي يتواجد بها أى مرض، وهذا النسيج الجديد يكون لديه المقدرة أن يتشكل فى الخلية المخية الموجودة، ويبدأ في خلق نسيج جديد يؤدي نفس الوظائف.

وأشار إلى أن التجارب التي تمت لغير البشر أثبتت نجاح مقبول، ولكن الأمر مختلف عن خصائص المخ البشري، لافتا إلى أن العلماء يعملون على تلك التجارب.