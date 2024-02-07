بعد إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. 10 أعراض تستدعي الذهاب إلى طبيب فورًا

أعلن قصر بكنغهام فى بريطانيا، منذ يومين، إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان أثناء إجراء فحوصات للاطمئنان على حالة الجسم بعد الإصابة بورم حميد فى البروستاتا.

وأثار إعلان مرض الملك تشارلز حالة من القلق والخوف فى مختلف بلدان العالم وأعلن عدد من رؤساء أكبر الدول عن حزنهم عن إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان.

فى إطار هذا من الجيد أن تكون على دراية ببعض الأعراض التي يمكن أن تكون مرتبطة بالسرطان وتستدعي استشارة الطبيب فورًا ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة وجود سرطان، فقد تكون مرتبطة بأسباب أخرى غير خطيرة، إليك عشرة أعراض شائعة يجب على الناس الانتباه إليها والتوجه للطبيب إذا ظهرت، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أعراض الإصابة بالسرطان

نمو غير عادي أو تورم في أي جزء من الجسم.

تغير مفاجئ في اللون أو الحجم أو الشكل أو السماكة لأي وحمة أو ثؤلول.

ظهور تقرحات أو جروح لا تلتئم بسرعة.

صعوبة في البلع أو آلام في الحلق.

ضيق التنفس أو ضيق النفس غير المبرر.

نزيف غير طبيعي أو نقص في عدد الصفائح الدموية.

تغير مفاجئ في نمط الأمعاء أو البراز.

آلام غير مبررة أو مستمرة في أي جزء من الجسم.

فقدان غير مبرر في الوزن أو فقدان الشهية.

تعب غير عادي أو ضعف عام في الجسم.



إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن الأفضل ألا تتأخر في زيارة الطبيب لتقييم حالتك والحصول على التشخيص الصحيح، يمكن للطبيب تقديم التوجيه والفحوصات اللازمة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الفحوصات أو العلاج. تذكر أن الكشف المبكر يمكن أن يكون حاسمًا في تحسين فرص الشفاء والعلاج.