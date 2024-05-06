محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس

أعلن الفنان السعودى محمد عبده، عبر رسالة صوتية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام السعودية، عن إصابته بمرضالسرطان، مما أدى إلي خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي في باريس.

وأوضح ذلك "خيري رمضان" في برنامج "مع خيري"،

المذاع عبر فضائية "المحور"، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، وأشاد بصوته العذب متأثرًا على ما اصابه

وأن محمد عبده لم يعلن من قبل عن مرضه وانفردت قناة العربية بهذا التسجيل الصوتي لمحمد عبده.



أكد خيري على تعليق عبده بأنه متفائل بالشفاء العاجل والقريب وأنه سوف يواصل تقديم أعماله، كما نعي الشيخ الأمير عبدالمحسن وكتب لأبو نورا "صوتك يناديني، بعتذر، الرسايل والعديد من الأغاني، وتمني الشفاء لابو نورا وأستكمال مسيرة العطاء والفن.