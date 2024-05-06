تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان “سينما ريكس” بالمنشية عقب تطويره



أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، مساء اليوم، في افتتاح أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان "سينما ريكس" بالمنشية حي الجمرك. وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية ب"عيد القيامة المجيد، و" أعياد الربيع"، وفي إطار خطة المحافظة في رفع كفاءة وتطوير الميادين العامة لاستقبال موسم الصيف.

وتفقد السكرتير العام أعمال التطوير التي تمت بالميدان، والتي تشمل زيادة المساحة الخضراء، وزيادة نسبة الزراعات، وأعمال رفع كفاءة وتطوير وترميم الميدان بالكامل، بالإضافة إلى تزويد الميدان بأعمدة إضاءة، وأعمال الدهانات، والبلاطات.

جاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندس البديوي السيد صاحب مجموعة البديوي، والحاج زكريا السبع رئيس مجموعة شركات الصادق، وممثلي شركة آل صادق للإضاءة الحديثة.