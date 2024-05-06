بلينكن يحذر نتنياهو: واشنطن ترفض أي عملية عسكرية كبيرة برفح

قال موقع "أكسيوس" الأميركي إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن عملية عسكرية كبيرة في رفح جنوب قطاع غزة، ستقابل بمعارضة من واشنطن وتؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.

وبعد يوم واحد، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن القادة الإسرائيليين يدركون أن الرئيس جو بايدن "مخلص" عندما يتحدث عن إمكانية إجراء تغييرات في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بحرب غزة "إذا مضوا قدما في عملية برية ما في رفح."

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في مؤتمر لصحيفة فاينانشيال تايمز في واشنطن السبت الماضي إن إدارة بايدن أوضحت لإسرائيل أن الطريقة التي ستنفذ بها عملية في رفح ستؤثر على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة.