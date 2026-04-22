طعنة في الرئة من شاب سوداني الجنسية لابن بلده ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم في واقعة إصابة شاب سوداني الجنسية بطعنة نافذة في الرئة، إثر مشادة نشبت بينهما وتطورت من مزاح إلى مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بوصول شاب سوداني الجنسية يبلغ من العمر 25 عامًا إلى المستشفى مصابًا بطعنة نافذة في الرئة باستخدام سلاح أبيض.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء الواقعة شاب سوداني الجنسية يبلغ من العمر 18 عامًا، حيث كشفت التحريات أن مشادة وقعت بين الطرفين على سبيل المزاح، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج سلاح أبيض “سكين” وسدد طعنة للمجني عليه ثم فر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.