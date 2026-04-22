التحقيق في التهام حريق شقتين ومخزن أدوات صحية بالوراق

تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها في نشوب حريق شقتين ومخزن في منطقة الوراق.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان ملابساته ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل شقتين سكنيتين وامتد إلى مخزن أدوات صحية بمنطقة الوراق، دون وقوع أي إصابات.



تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل إحدى الشقق السكنية، قبل أن تمتد إلى شقة أخرى ومخزن أدوات صحية بالعقار ذاته، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة وارتفاع ألسنة اللهب.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، لمنع امتداده إلى العقارات المجاورة، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، مع إجراء عمليات التبريد اللازمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.