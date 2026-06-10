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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ مدرسة كلابشة الجديدة ببحيرة ناصر لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يفاجئ مدرسة كلابشة الجديدة
محافظ أسوان يفاجئ مدرسة كلابشة الجديدة
شاذلي عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مدرسة كلابشة الابتدائية والإعدادية المشتركة، والتى تأتى ضمن قرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وتابع المحافظ أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدي الامتحانات 83 طالبًا وطالبة داخل 4 لجان امتحانية. 

واطمأن على توافر سبل الراحة داخل اللجان بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء مناسبة ومستقرة.

وخلال جولته، اكتشف المحافظ بوجود طلاب من خارج القرية وبالاستفسار اتضح أن عدد أبناء قرية كلابشة المقيدين بالمدرسة يبلغ 9 طلاب فقط، فيما ينتمي باقي الطلاب إلى مدينة أسوان، ولذا أعطى توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بعدم أداء أي طلاب من خارج أى مدينة للامتحانات  على مستوى جميع مدن المحافظة  حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب من التنقل وتجنبًا لمشقة الانتقال اليومية.

أكد محافظ أسوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة العملية التعليمية والامتحانية بالمناطق النائية، والعمل على توفير جميع الإمكانيات التي تضمن انتظام الدراسة والامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتحقيق الاستقرار للطلاب بمختلف أنحاء المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

تعكس الجولة المفاجئة لمحافظ أسوان بمدرسة كلابشة حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب أثناء الامتحانات، مع اتخاذ القرارات التي تضمن سلامتهم وتخفف عنهم مشقة الانتقال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المناطق النائية.

محافظ أسوان مدرسة كلابشة أسوان

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