داخل الألعاب المائية.. ريهام أيمن تستمتع رفقة عائلتها

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة عائلتها.

وتألقت ريهام أيمن، مرتديه ملابس كاجوال حيث نسقت شورت قصير باللون الأبيض مع توب باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ريهام أيمن، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور ريهام أيمن