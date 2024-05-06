أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك الأسبق، أن جوزيه جوميز نقل للاعبيه رسالة بأنه يمكنه الفوز بأي تشكيل يخوض به مبارياته، وهو ما أثر بالسلب ليسقط في فخ الخسارة أمام سموحة، بهدف دون رد، بالدوري الممتاز.

وأضاف مجاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جوميز أجرى عدة تغييرات في تشكيل الزمالك، إذ بدأ بـ8 لاعبين لم يبدأ أحدهم أساسيًا في المباراة الماضية.

وأشار إلى أن جوميز وضع 14 تشكيلًا مختلفًا في خط الوسط خلال 9 مباريات قاد فيهم الزمالك بالدوري، مضيفًا «عايز يوصل لنا رسالة بأنه يفضل عدم الثبات على التشكيل، لكن مع احترامي لسموحة ماينفعش الزمالك يخسر منه».

وشدد على أن قائمة الزمالك الحالية تسمح له بالمنافسة على بطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد التدعيمات التي جرت في انتقالات يناير الماضي، إلا أن الأزمة تكمن في عدم ثبات تشكيل الفريق بالمباريات.

واختتم تصريحاته، بأن الخسارة أمام سموحة، ستصيب لاعبي الزمالك بإحباط شديد للغاية، محملًا جوزيه جوميز مسؤولية الهزيمة، وكذلك غياب الروح عن الفريق، مع الرعونة في طريقة اللعب.