تعليق مثير لفرج عامر بعد فوز سموحة على الزمالك

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على فوز سموحة على نادي الزمالك بالدوري الممتاز.

وكتب: “هي دي حلاوة كرة القدم ، الفوز لمن يبذل الجهد”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة الإثنين، من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب النادي؛ استعدادًا للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل، 12 مايو، في المغرب.