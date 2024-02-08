عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تسأل الحكومة عن خطة الاستفادة من مخلفات قصب السكر في الصناعة

فاطمة سليم ، عضو
فاطمة سليم ، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة ممثلة في وزارتي البيئة، والتجارة والصناعة، بشأن تعظيم الاستفادة من مخلفات قصب السكر.

 

وقالت النائبة فاطمة سليم، ينتج عن قصب السكر العديد من المخلفات سواء في مصانع السكر أو مصانع العسل الأسود، وهناك استفادة تتم منها إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مخلفات قصب السكر يمكن استخدامها في صناعة الخل والمولاس والسماد العضوي والكحول وغيرها.


وقالت فاطمة سليم، وعلى الرغم من وجود بعض المصانع التي تستخدم هذه المخلفات في عمليات الصناعة، إلا أن هناك كميات كبيرة مهدرة ولا تتم الاستفادة منها، خصوصا تلك التي تنتج عن مصانع العسل الأسود.

 

وأكدت النائبة، أن مصانع العسل الأسود لا تستفيد بأي شكل من مخلفات قصب السكر، بل تكتفي باستخدامها كوقود في الأفران.

 

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارتي البيئة، والتجارة والصناعة لبحث أوجه الاستفادة من هذه المخلفات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

فاطمة سليم مجلس النواب الصناعة قصب السكر مخلفات قصب السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

ترشيحاتنا

استبعاد المنافس الرئيسي لبوتين في انتخابات الرئاسة من الترشح

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

إحالة المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمحاكمة

الحكومة: بدء تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن حزمة الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين

أولوية بيع الأسماك.. إطلاق نار بين صيادين وصاحب محل وسقوط ضحايا بسوهاج

ممثلة فرنسية تتهم مخرجا شهيرا بالاعتداء عليها.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد ميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ