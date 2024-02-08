الأرصاد: ارتفاعات في قيم الحرارة نهاراً عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 23|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هناك ارتفاعات في قيم الحرارة خلال فترة النهار، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات، وسيشهد اليوم، الخميس، ارتفاعا آخر في قيم الحرارة عن أمس، الأربعاء، بمعدل درجة.

الأرصاد: عدم وجود أي سحب مؤثرة يساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم الحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة خلال فترة النهار، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «عدم وجود أي سحب مؤثرة يساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم الحرارة، كما أنّ أغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها، وبالتالي، فإن الأجواء دافئة بشكل كبير خلال فترة النهار».