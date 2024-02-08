ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق بأعمال إنشاء محور منفلوط العلوي بأسيوط

اندلع حريق بالشدة الخشبية بأعمال إنشاء محور منفلوط العلوي بأسيوط مساء اليوم الخميس دون وقوع خسائر بشرية.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة، بوقوع حريق في أعمال إنشاء محور منفلوط العلوي ناحية قرية بني شقير.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بقاعدة محور منفلوط شرق نهر النيل ناحية قرية بني شقير وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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