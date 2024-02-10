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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معلومات غير صحيحة .. برلماني ينتقد تصريحات بايدن بشأن غلق معبر رفح

صدى البلد

استنكر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بشده تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن غلق معبر رفح من الجهة المصرية مؤكداً انها معلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أى حقيقة.


وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى رصدها بيان رئاسة الجمهورية حول موقف مصر من القضية الفلسطينية مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحاً وحاسماً ومعبراً بكل الصدق والأمانة عن الموقف المصرى الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء الأعتداءات البشعة والمجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
 

ووصف المهندس عبد السلام خضراوى الادعاءات بغلق مصر لمعبر رفح بأنها مجرد دعاية مغرضة لا تخدم سوى مصالح إسرائيل ولا تمت للواقع بصلة مطالباً كل من يروج لمثل هذه الادعاءات والأكاذيب بالتوقف فوراً عن مثل هذه الأكاذيب لأن العالم كله اصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر لم تتخل يوماً عن القضية الفلسطينية.


وطالب النائب من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى ضرورة اجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على التنفيذ الفورى لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة موجهاً تحية قلبية للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده فى وجه الاحتلال الإسرائيلى من اجل الحفاظ على القضية الفلسطينية وتحقيق حلمه فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

مجلس النواب جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن القضية الفلسطينية

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