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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في غارة إسرائيلية..

استشهاد قيادات شرطية فلسطينية كبيرة في رفح

ارشيفي
ارشيفي

أفادت قناة المنار اللبنانية  باستشهاد مدير مباحث رفح أحمد اليعقوبي ونائبه أيمن الرنتيسي ورئيس قسم مباحث التموين ابراهيم شتات في قصف العدو لمركبتهم.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المستمر علي مناطق مختلفة من قطاع غزة وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على ‎غزة يومها الـ127.

ومن جانبها؛ أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت على 7 جنود إسرائيليين بتفجير في عبسان الكبيرة، وقنصت جنودا في ‎تل الهوى ودمرت دبابات وآليات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات سرايا القدس استهداف قوات الاحتلال في شرق المنطقة الوسطى وخان يونس.

فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن حكومة نتنياهو ردت على مقترح بشأن الإطار العام لاتفاق التبادل، ورفضت معظم شروط حماس من دون إغلاق باب التفاوض.

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