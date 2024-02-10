حماس: حصار الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جريمة حرب

الصليب الأحمر: نهاية الطفلة هند كانت مأساوية

اعتبرت حركة المقاومة حماس أن استمرار حصار جيش الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس يعد جريمة حرب بحق ما تبقى من القطاع الطبي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وحذرت حماس من أن مواصلة الاحتلال انتهاك المرافق الصحية المحمية بالقانون الدولي.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى حماية المجمع ومرافقه.



وسبق واعتبرت حماس اليوم، أن جيش الاحتلال النازي تعمد قتل الطفلة هند وشقيقتها ومسعفين اثنين بدم بارد في مدينة غزة.



وحذرت حماس من ارتكاب الاحتلال مجازر برفح التي يوجد فيها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نازح في ظروف إنسانية قاسية على خلفية عزم الجيش الصهيوني بالقيام بحملة عسكرية في رفح الفلسطينية جنوب غزة.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي بغزة أن نهاية الطفلة هند كانت مأساوية بعد أن عاشت ساعات من الرعب.

ذكر المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة أن نحو 1.5 مليون إنسان يعيشون في 20% من مساحة القطاع في ظروف مأساوية.