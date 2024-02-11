ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب أنباء عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب عقب انفصالهما منذ شهرين.

وأثارت أنباء رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب إلي طليقها الفنان حسام حبيب، جدلًا واسعًا بين المعجبين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب اختلافهما وانفصالهما ليصبح الثنائي حديث السوشيال ميديا.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ومنذ انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب في منتصف شهر ديسمبر الماضي، مازال محبي الثنائي يتساءلون عن طبيعة علاقتهما سويًا، لتثير أنباء رجوعهما سويًا مرة أخري جدلًا واسعًا.

ووسط تكهنات برجوع الثنائي وعدم رجوعهما، يبحث محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن مدي صحة أنباء رجوعها لزوجها حسام حبيب، وهو الأمر الذي نفته الفنانة بشكل غير مباشر بينما أكدت المصادر صحة رجوعهما سويًا.