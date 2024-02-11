عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش العراقي يكشف آخر التطورات بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي

التحالف الدولي في
التحالف الدولي في العراق

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الجاري عن استئناف اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي.

ووفقا ل "أيرث نيوز " العراقية، قال رسول في بيان ان “اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد اليوم الأحد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية”.

وأوضح أنه “سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية”.

وأشار رسول إلى أنه “طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فان الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة”.

الجيش العراقي التحالف الدولي القوات المسلحة العراقية القائد العام للقوات المسلحة الناطق باسم القائد العام قوات التحالف الدولى محاربة داعش يحيي رسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

موضوعات متعلقة

مصر بدون عشوائيات خطرة لأول مرة .. الجمهورية الجديدة في عهد السيسي خالية من المناطق غير الآمنة

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هل السنة تعتبر من الوحي الإلهي؟ دار الإفتاء تفند الشبهة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات دقيقة على منشأتين في العراق

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

في أسبوع.. البنتاجون: القوات الأمريكية تعرضت لـ 16 هجوما بالعراق وسوريا

ترشيحاتنا

زيادة جديدة بـ أسعار السجائر .. وشعبة الدخان: مبالغ فيها

نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى العسكري.. بيان عاجل من البنتاجون| تفاصيل

العائدون من بعيد.. كوت ديفوار بمشوار درامي تتوج بكأس الأمم الإفريقية

ماذا يحدث للجسم عند تناول 8 أكواب من الماء على مدار اليوم؟

كيف تتعرف على تلف حساس السرعة بالسيارة ؟

لميس الحديدي: كل اللي هاجموا محمد صلاح لازم يعتذروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ