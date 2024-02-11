الجيش العراقي يكشف آخر التطورات بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، الجاري عن استئناف اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي.

ووفقا ل "أيرث نيوز " العراقية، قال رسول في بيان ان “اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد اليوم الأحد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية”.

وأوضح أنه “سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية”.

وأشار رسول إلى أنه “طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فان الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة”.