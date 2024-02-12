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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح تذاكر حفل محمد حماقي فى السعودية

حماقي
حماقي

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد حماقي بالسعودية تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل محمد حماقي من 295 ريال سعودي وحتى 900 ريال.


 

تفاصيل الحفل 

ومن المفترض أن يقدم حماقى الحفل على مسرح أبو بكر سالم يوم الخميس القادم احتفالا بعيد الحب، ويقدم حماقى خلال الحفل مجموعة من الاغاني الرومانسية التى تتماشى مع أجواء الحفل.

 


 

أخر حفلات حماقى فى السعودية


أحيا الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا ساهر له ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

 

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (لو هتسيب، من قلبي بغني، لمون نعناع، نفسي أبقى جنبه)، وغيرها من الأغاني. 

 

حفل محمد حماقى فى كأس السوبر 

وأحيا محمد حماقى الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، فى أبو ظبى. والذي كان يجمع كل من النادي الأهلى ومودرن فيوتشر.

 

تأجيل حفلات حماقى الاوروبية


وكانت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت تأجيل الجولة تضامنًا مع أهالي غزة.

وكتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، التالي: ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

وأضافت: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

وكان من المقرر بدء حماقي إحياء حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية من يوم 22 فبراير المقبل، وحتى 3 مارس لعام 2023.

ولم يكن قرار إلغاء حفلات حماقي في أمريكا هو القرار الأول الذي يدعم خلاله حماقي القضية الفلسطينية، بل سبق وقرر حماقي التبرع بأرباح جميع الحفلات التي يحييها خلال الفترة الحالية لجمعية الهلال الأحمر في تجهيز مساعدات من أجل أهالي غزة، لدعمهم فيما يتعرضون إليه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

حفل المطرب محمد حماقي محمد حماقي

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