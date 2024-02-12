عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عجوز بريطانية تتعرض للحبس والغرامة المالية بسبب "المتحولين جنسـ.يًا"| ما القصة؟

عجوز بريطانية تتعرض
عجوز بريطانية تتعرض للحبس والغرامة بسبب "المتحولين جنس.يًا"

تعرضت عجوز بريطانية للتهديد بغرامة كبيرة من قبل بيروقراطيي مجلس العمل بسبب ملصقات تنتقد النوع الاجتماعي قامت بتثبيتها على باب منزلها الأمامي.

حصلت أونا جين وينفيلد، 68 عامًا، على إشعار حماية المجتمع (CPN) بعد شكاوى من أنها كانت تعرض ملصقات مكتوبة ورسومية "معادية للمتحولين جنسيًا".

ملصقات على الباب

تواجه (وينفيلد) الملاحقة القضائية وغرامة قدرها 2500 جنيه إسترليني من قبل مجلس هامرسميث وفولهام الذي يديره حزب العمال البريطاني، بسبب الصور والرسائل الصغيرة الموجودة على مدخل منزلها في غرب لندن.

وتتضمن الملصقات صورة بحجم A4 لامرأة تعاني من ندوب جراحة إزالة الثدي، على غرار الصور التي تم استخدامها في الحملات الإعلانية السائدة. وذلك،  بجانب إعلان لكتاب Trans: عندما تلتقي الأيديولوجيا بالواقع بقلم هيلين جويس.

تتضمن ملصقات باب منزلها أيضًا صورة من الفيلم الوثائقي Adult Human Female ورسالة مكتوبة بخط اليد من مجهول تدعم آراء السيدة وينفيلد التي تنتقد النوع الاجتماعي.

تحذيرات متكررة

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، تلقت العجوز البريطانية عدة تحذيرات رسمية من الحزب الشيوعي النيبالي لإزالة الملصقات لكنها رفضت تنفيذ ذلك مؤكدة أن التعبير عن الآراء المنتقدة للنوع الاجتماعي محمي بموجب القانون.

وتواجه السيدة وينفيلد الآن الحبس وغرامة مالية بقيمة 2500 جنيه إستراليني في المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال متحدث باسم مجلس هامرسميث وفولهام: "لقد تلقينا ثماني شكاوى بشأن هذه الملصقات الاستفزازية والرسومية التي تعرض العري بشكل بارز في قسم عام مزدحم للغاية من الممشى على مرأى من الجميع".

عجوز بريطانية مجلس العمل معادية للمتحولين جنسي ا مجلس هامرسميث وفولهام حزب العمال البريطاني لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال معاهدة كامب ديفيد كارثي على إسرائيل .. وهذه تداعيات إلغاء اتفاقية السلاح

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن التصرف في أموال أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

موضوعات متعلقة

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

يقفز حول مسبح منزلها ليلًا.. أمريكية ترى حيوانا غريبا وتلجأ للشرطة| صور

الكاميرات كشفته.. سجن أمريكي سمم زوجته وجنينهما بطريقة مشينة.. تعرف على السبب

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

كويكب غامض.. هكذا تعرضت الديناصورات لانقراض جماعي قبل 66مليون سنة| أسرار مثيرة

ركّاب يحصلون على قسائم سفر من شركة طيران أمريكية.. السبب غريب

قبل 2000 عام.. الرومان خزنوا مادة غريبة بعظم حيوان| تأثيرها مذهل

ترشيحاتنا

مفوض عام الأونروا: بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة ..فيديو

نجاة مسئول بارز لحزب الله من استهداف إسرائيلي.. تفاصيل

بسبب الاجتياح الإسرائيلي.. الأونروا: العمل في رفح أصبح صعبًا على الأمم المتحدة

تركي آل الشيخ يزور الأوبرا: تعاون بمليارات الجنيهات وتطوير المسرح القومي

صراع أوروبي محتمل لضم مصطفي محمد بعد تألقه في الدوري الفرنسي

فضل شهر شعبان اللهم بلغنا رمضان.. كيف تجعل دعاء مستجابا؟ اتبع هذه النصائح النبوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

نوال الزغبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

بوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ