عجوز بريطانية تتعرض للحبس والغرامة المالية بسبب "المتحولين جنسـ.يًا"| ما القصة؟

تعرضت عجوز بريطانية للتهديد بغرامة كبيرة من قبل بيروقراطيي مجلس العمل بسبب ملصقات تنتقد النوع الاجتماعي قامت بتثبيتها على باب منزلها الأمامي.

حصلت أونا جين وينفيلد، 68 عامًا، على إشعار حماية المجتمع (CPN) بعد شكاوى من أنها كانت تعرض ملصقات مكتوبة ورسومية "معادية للمتحولين جنسيًا".

ملصقات على الباب

تواجه (وينفيلد) الملاحقة القضائية وغرامة قدرها 2500 جنيه إسترليني من قبل مجلس هامرسميث وفولهام الذي يديره حزب العمال البريطاني، بسبب الصور والرسائل الصغيرة الموجودة على مدخل منزلها في غرب لندن.

وتتضمن الملصقات صورة بحجم A4 لامرأة تعاني من ندوب جراحة إزالة الثدي، على غرار الصور التي تم استخدامها في الحملات الإعلانية السائدة. وذلك، بجانب إعلان لكتاب Trans: عندما تلتقي الأيديولوجيا بالواقع بقلم هيلين جويس.

تتضمن ملصقات باب منزلها أيضًا صورة من الفيلم الوثائقي Adult Human Female ورسالة مكتوبة بخط اليد من مجهول تدعم آراء السيدة وينفيلد التي تنتقد النوع الاجتماعي.

تحذيرات متكررة

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، تلقت العجوز البريطانية عدة تحذيرات رسمية من الحزب الشيوعي النيبالي لإزالة الملصقات لكنها رفضت تنفيذ ذلك مؤكدة أن التعبير عن الآراء المنتقدة للنوع الاجتماعي محمي بموجب القانون.

وتواجه السيدة وينفيلد الآن الحبس وغرامة مالية بقيمة 2500 جنيه إستراليني في المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال متحدث باسم مجلس هامرسميث وفولهام: "لقد تلقينا ثماني شكاوى بشأن هذه الملصقات الاستفزازية والرسومية التي تعرض العري بشكل بارز في قسم عام مزدحم للغاية من الممشى على مرأى من الجميع".