اكتشف أسباب الدوالى في الساقين والقدمين

الدوالي هي أوردة متضخمة ملتوية تظهر بشكل شائع في الساقين ويمكن أن تكون مؤلمة ومحرجة، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك هناك مجموعة متنوعة من خيارات علاج الدوالي بما في ذلك العلاج بالليزر، والعلاج بالتصليب، والجراحة.



ما هي أعراض الدوالي؟

تشمل أعراض الدوالي في الساقين والقدمين ما يلي:

أوردة متضخمة ملتوية.

ألم أو ثقل في الساقين.

حكة أو تهيج في الجلد.

تورم في الساقين.

تشنجات عضلية في الساقين.

تغير لون الجلد.

ما هي أسباب الدوالي؟

تشمل أسباب الدوالي في القدمين والساقين، ما يلي:

الوراثة.

العمر.

الجنس (النساء أكثر عرضة للإصابة بالدوالي من الرجال).

الحمل.

السمنة.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

الإمساك.

بعض الأدوية.