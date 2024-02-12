رغم العقوبات.. موردون بريطانيون يرسلون معدات بقيمة 100 مليون دولار إلى روسيا

كشفت صحيفة تايمز البريطانية، عن تصدير موردين في المملكة المتحدة لمكونات بالغة الأهمية إلي روسيا العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا قبل عامين تقريبًا.

وأضحت الصحيفة في تقرير كتبه توم سوندرز، أن المكونات المصدرة تشمل أشباه الموصلات والطائرات بدون طيار، بقيمة تزيد على 100 مليون دولار إلى روسيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

ووفقاً لبحث أجرته كلية كييف للاقتصاد ومجموعة العمل الدولية يرماك-ماكفول بشأن العقوبات الروسية، فإن التكنولوجيا البريطانية لا تزال تشق طريقها إلى الجيش الروسي، وغالباً بشكل غير مباشر من خلال أطراف ثالثة أجنبية.

واستندت النتائج إلى أسلحة روسية مفككة عثر عليها في أوكرانيا، بالإضافة إلى بيانات من مصادر أخرى.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في التجارة المباشرة بين روسيا والمملكة المتحدة مقارنة بعام 2022، إلا أنه لا يزال يتم اكتشاف مكونات مهمة من أصل بريطاني في الأسلحة الروسية.

وتحدد المفوضية الأوروبية، إلى جانب دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، العناصر المشتركة ذات الأولوية العالية والحيوية للجيش الروسي، التي يستخدم الكثير منها أيضًا في القطاعات المدنية.

ويسلط التقرير الضوء على أنه في حين تم توريد بعض السلع البريطانية مباشرة إلى روسيا، تم تصدير البعض الآخر بشكل غير مباشر من خلال شركات أجنبية في الصين وهونج كونج وتركيا.

وشهد هذا المسار التجاري غير المباشر طفرة، مع زيادة بنسبة 78% من الناحية النقدية في الشهر العاشر من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقد تورط العديد من الموردين المقيمين في المملكة المتحدة في هذه المعاملات، بما في ذلك Mykines و Machinery Trading & Service، مما أثار مخاوف بشأن فعالية إنفاذ العقوبات.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تنفيذ حكومة المملكة المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا وإنشاء مكتب جديد لتنفيذ العقوبات التجارية، فإن عدم الامتثال للعقوبات يظل جريمة خطيرة يعاقب عليها بعقوبات مالية كبيرة أو ملاحقة جنائية.