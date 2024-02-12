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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالطريق الزراعي

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب أخر  في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان الزراعي بمدينة المنيا، تم نقل الجثة إلي المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بمدينة المنيا ونتج عنه مصرع شخص وإصابة أخر.

على الفور انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص وإصابة اخر إثر تصادم دراجه بخاريه وسيارة.

تم نقل الجثة والمصاب الي المستشفي وتم تيسيير حركة المرور بالطريق الزراعي  وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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