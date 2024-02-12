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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يكشف مؤامرة نتنياهو لإفشال عمل الأونروا

نتنياهو
نتنياهو

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مقطعًا مرئيًا جديدًا بعنوان "مؤامرة نتنياهو لإفشال عمل الأونروا.. وسر التوقيت" والذي كشف خلاله عن تقرير للخارجية الصهيونية صنف بأنه "شديد السرية" كشفه القناة 12 العبرية في نهاية ديسمبر الماضي ويتضمن توصيات لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة على ثلاثة مراحل هى: زعم وجود تعاون بين الوكالة الأممية وحركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية، ثم البدء في تقليص عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية عامة والقطاع على وجه التحديد، وأخيرًا نقل جميع مهام الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وتابع المرصد أنه في وقت تدور خلاله عقارب الساعة نحو مجاعة وشيكة في قطاع غزة، أعلنت دول عدة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد اتهام الكيان الصهيوني لعدد من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر، ورغم تعهد الأمم المتحدة بملاحقة هؤلاء الموظفين لكن الإصرار على تعليق التمويل أثار الكثير من التساؤلات حول الهدف الحقيقي وراء هذا القرار.

ويؤكد المرصد أن الاتهامات المتواصلة للأونروا من الاحتلال الغاشم هي في حقيقتها ابتزاز سياسي غير أخلاقي يكشف نية مبيتة منذ سنوات لوأد الحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وإجبار الفلسطينيين على الرضا بالوضع القائم تحت سيطرة كيان يأبى المحاسبة في ظل دعم دولي غير مسبوق لجرائمه.

مرصد الأزهر التطرف مؤامرة نتنياهو

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