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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عميد كلية وموظف في حادث مروري بصحراوي ملوي جنوب المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب المنيا حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة عميد كلية وموطف تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي.

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وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة رقم 5394 ملاكي بآخري فرت هاربة مما تسبب في إصابة الدكتور  ا. ا  52 سنة عميد كلية مقيم بمحافظة قنا وإصابة ع. م 58 سنه موظف مقيم بمحافظة أسيوط.

وتم نقلهم للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 
 

الأجهزة الأمنية بالمنيا الحماية المدنية الطريق الصحراوى الشرقى النيابة العامة بمحافظة قنا حادث تصادم سيارتين وقوع حادث نيابة العامة

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