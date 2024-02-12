خبير استراتيجي: مصر جاهزة لكل السيناريوهات

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن هناك معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني، ولكن إسرائيل تضرب المعاهدة في مقتل عبر تصريحاتها وتحركاتها الاستفزازية.

وتابع الحلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة المصرية جاهزة لكل السيناريوهات بما في ذلك الخيار العسكري.

وأكد أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع مخطط التهجير التي تسعى الدولة الاسرائيلية لتحقيقه، منوها ان كل هذه الأمور تمثل انتهاكا للمعاهدة.

أشار إلى ان قادة إسرائيل لا ترغب في إنهاء الحرب على غزة خوفاً من تعرضهم للمحاكمة، ولكن محاولة تصفية القضية خط أحمر وغير مسموح لأحد تجاوزه.